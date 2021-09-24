Ulu çınarlarla hoş sohbet

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Huzurevi'nde kalan yaşlı vatandaşlar için Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda "Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız" etkinliği düzenledi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar'ın yanı sıra Sultangazi Huzurevi'nde yaşayan çok sayıda vatandaş da katıldı. Şarkıların söylendiği, sohbetlerin edildiği etkinlikte huzurevinde yaşayan vatandaşlar elleriyle hazırladığı çizimleri ve boyamaları bakan Yanık'a hediye etti. Programın ardından huzurevinde yaşayan 72 taşındaki Şevkiye Tuna'ya da sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

TECRÜBELERİ BİR REÇETE



Etkinlikte söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık "Değerli büyüklerimizle bir araya gelmeyi, onlarla sohbet edebilmeyi çok seviyorum. Onların ilmekten geçirilmiş tecrübesi bizler için bir reçete, bir kaynak, bir ilham. Bugün onlarla birlikte olmak her tarafıyla çok önemli. Hem onlar, hem bizim için. Çünkü pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtik, hem onlar yalnız kaldı hem de biz. Böyle bir etkinlikte bir araya gelmek içimizi ısıttı" ifadelerini kullandı.

HATIRLANMAK ÇOK GÜZEL



Çocukları yurt dışında yaşayan ve eşi öldükten sonra Sultangazi Huzurevi'ne yerleşen Şevkiye Tuna "Huzurevinde çok güzel dostluklarımız ve ilişkilerimiz var, orada çok mutluyuz ama böyle etkinlikler olunca daha da mutlu oluyoruz. Birlikte şarkılar söylemek, sohbetler etmek çok güzel, bakanımız ve belediye başkanımız aramıza katılınca daha da güzel" ifadelerini kullandı. Kore Savaşı'na katılan ve gazi olan 72 yaşındaki Ali Aydar Avgörür "Ben hiç evlenmedim, çocuğum da olmadı. Hep yalnız büyüdüm. Bu dönemde de birbirimize ısınmanın ve birbirimizi anlamanın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde hatırlanmak, değerli olduğunu hissetmek çok önemli" ifadelerini kullandı.