Yurt eylemleri provokasyon

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden yurt yetersizliği konusunda yapılan spekülatif paylaşımların ardından ilk olarak İstanbul Kadıköy
'de 19 Eylül'de başlayan ve daha sonra Beşiktaş
, Bakırköy
'de de yapılan "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altındaki eylemlerin foyası ortaya çıktı. Eylemlere katılanların neredeyse tamamının hiçbir barınma sorunu olmadığı belirlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
, çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Ersoy, "Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" paylaşımında bulundu. Paylaşımda, "Bu kişilerden 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 kişinin herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 kişiden, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu
'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
BAŞVURU BİLE YAPMAMIŞLAR
İZMİR
'DE
kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak eylem yapan üniversite öğrencilerinin hiçbirinin devlet yurtlarına başvurusunda bulunmadığı tespit edildi. Bu durum eylemlerin provokasyon amacıyla yapıldığı yönündeki tespiti doğrular nitelikte olduğu belirtildi.