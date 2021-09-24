Zincir marketler piyasayı altüst ediyor

Giriş Tarihi: 24.9.2021

5 tane zincir market, üreticiden tüketiciye ürünleri yoğun bir şekilde topluyor, piyasalar altüst oluyor. Adil olurlarsa vatandaş ürünü uygun fiyata, üretici de parasını zamanında alır Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin sınırsız uygulamalarının üzerine gidecek. Bakanlığımız her türlü tedbiri alıyor, alacak. Bunlara gerekli operasyonlar yapılacak