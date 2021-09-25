67 yıl sonra yeniden kazılıyor! Birbirinden önemli tarihi eserler bulunmuştu...

Biz şu anda her arkeolojik çalışmada olduğu gibi alanın topoğrafik haritasının çıkartılması, yüzey şekillerinin anlaşılması amacıyla bir haritalandırma, 3 boyutlu modelleme ve fotoğraflama çalışması yapıyoruz. Biz buna arkeolojide yoğun yüzey araştırması adını veriyoruz. Yüzeyden veri toplayıp buranın tarihlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmanın sonrasında ise Kültür Bakanlığı izniyle bu bölgede daha önce 1954'te Tahsin Özgüç tarafından gerçekleştirilen ilk kazının ardından biz de buradaki Tunç Çağı'na ait buluntuları tekrar açığa çıkartmak için yeni bir kazı çalışması başlatmak istiyoruz."