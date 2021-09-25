ABD, terör örgütlerine destek veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD
'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul
Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin ABD ve Rusya
ile ilişkiler ve Kovid-19 tedbirleri konusundaki soruları üzerine özetle şunları söyledi:
ABD MAALESEF DESTEKLİYOR:
İki NATO
ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar ABD'deki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konu yaşamadım ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Amerika
'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak böyle olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede, maalesef Amerika terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor. Bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu üzere, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir.
RUSYA İLE HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET:
(Rusya ziyareti ve Suriye
politikası) Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika, Suriye ile de çok ilintili değil. Burada kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Orayı da bir barış havzasına dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız, aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart. Bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da kendimize belirlediysek, kendimiz için gerekli kılıyorsak, bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım.
TEDBİRLERDEN TAVİZ YOK:
(Delta varyantı, okullar ve ek tedbirlerle ilgili soru üzerine) Çok çok farklı, yeni yeni bazı tedbirler noktasında, bu benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu
'nun ilgi alanı. Ben bakanıma, 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler, özellikle gerek halkımızda, gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok farklı olmaması lazım.' Dün bakanımla da yaptığım görüşmede, 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu'nun maske olarak hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekânlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak.
BÜYÜK BAŞARI HİKÂYESİNE İMZA ATIYORUZ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikâyesine imza atıyoruz" dedi.