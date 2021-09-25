AK Partili Ünal’dan ’Mavi Vatan’ eleştirisi: Bu siyasi anlayışla ilgili bir sorun vardır

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Ünal kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Özel bir restoranda düzenlenen programa Ünal'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

"HEPİMİZ TÜRKİYE İTTİFAKININ PARÇALARIYIZ"

Burada konuşma yapan Mahir Ünal, Türkiye'nin yaşadığı her sıkıntıda birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok ülke, küresel salgınla beraber, market yağmaları, yaşlıların huzur evinde unutulması, dayanışmanın, iyiliğin ve merhamet duygusunun kaybolduğu gibi sorunlar yaşarken biz bu 2 yılda bu toplumda merhamet duygusunu kalbinde muhafaza ettiği iyilik duygusunun, Anadolu irfanı dediğiniz insanı ve insanı yaşatmak için ortaya konulan değerleri daha yakından hissettik. O yüzden bizim toplumumuz birlikte yaşama toplumdur. Tek bir doğrunun, düşüncenin ve inancın dayatılmadığı herkesin kendi inancıyla, düşüncesiyle, doğrusuyla kabul edildiği ve bu farklılıkların bir arada yaşadığı bir topluma sahibiz. Bu korumamız ve yaşatmamız gereken büyük bir zenginliktir. 2002'den bugüne hep bu toplumda en başından Kürt meselesini, alevi meselesini, dindarların yaşadığı sorunları ele alırken geçtiğimiz 20 yılda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını ele aldık. Çünkü insanı yaşatmadığımız zaman insanın inancı, düşüncesi, etnik kimliği ve siyasi görüşü ne olursa olsun 'önce insan' demediğimiz sürece birlikte yaşama tecrübesini inkıtaaya uğratırız. Türkiye'de bin yıldan beri bu topraklarda birlikte yaşama tecrübesiyle harmanlanmış insanlar olarak bugün 20 yılın sonunda sizlerle farklı görüş, kesim ve düşüncelerle aynı çatının altında toplanabiliyorsak bu çok kıymetli bir şeydir. Hepimiz Türkiye ittifakının parçalarıyız."