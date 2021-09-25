Asfalt bomba gibi patladı! Minibüs yan yattı, ortalık savaş alanına döndü

Diğer patlağın yaşandığı nokta ise Geriş Mahallesi oldu. Patlayan ana isale hattından çıkan sular, cadde üzerindeki süpermarketi bastı. Sular cadde üzerindeki bir evin bahçesini de göle çevirdi. Su baskını olan markette büyük çapta maddi hasar oluştu.