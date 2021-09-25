Bordo klavyelilerimizi yetiştiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber güvenlik eğitimlerinin önemine dikkat çekerek "Nasıl sınırlarımızı koruyorsak. Biz bu arkadaşlarımızı 'siber vatanı' mızı dijital vatanımızı koruyacak birer kahraman olarak görüyoruz. Nasıl bir bordo berelileri yetiştiriyorsak. Bunlarda bizim bordo klavyelilerimiz. Klavye başında bizim siber vatanımızı koruyacaklar" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'HackIstanbul Yarışması'nda dünya çapında birçok ülkeden binlerce 'hacker' yeteneklerini sergilemek için bir araya geldi. Bu yıl yarışmaya başvuran 2 bin 400 kişiden finale kalan 30 kişi Türkçede 'mükafat avcılığı' olarak adlandırılan 'Bug Bounty' formatında gerçekleştirilecek final turunda yarışıyor. Final turunda hackerlar kendilerine verilen yazılımlardaki eksikleri ve açıkları bulmaya çalışacak.





FİNALDE FİZİKSEL KATILIM ZORUNLU



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç,SABAH'a özel açıklamalarda bulundu



'HackIstanbul'un dünya çapında siber güvenlik uzmanı ve hackerların beraber bir araya geldiği, belli bir hedef doğrultusunda yarıştığı bir alan olduğunu ifade eden Koç "Bu yıl yarışmaya 2 bin 400'den fazla uluslararası katılımcı oldu. Finale 30 kişi kaldı. Onları buraya davet ettik. Biz finalde insanların buraya gelip hem İstanbul'u hem TEKNOFEST' i görmelerini istediğimiz için finale fiziksel katılımı zorunlu tutuk"dedi.





Bu yıl yarışmacılara iki tane yazılım verildiğini, onların da bu yazılımlardaki eksikleri ve açıkları bulmaya çalıştığını kaydeden Koç "Buna Türkçede 'mükafat avcılığı' diyebiliriz. 'Bug Bounty' formatında. Bu aralar çok gündemde olduğu için kendimiz sanal bir kripto borsası oluşturduk. Sanal bir borsada zafiyet bulmaya çalışıyorlar. İkincisi ise hepimizin çokça kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli iletişim platformu BİP. Türkcell BİP'i tamamen açtı. Arkadaşlar BİP üzerindeki açıkları bulmaya çalışıyorlar" diye konuştu





SİBER GÜVENLİK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM



Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte İstanbul Teknopark' ta Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini açıkıtlarını, öğrencileri ise hem hackerlarla tanışmaları hem de eğitim alıp kariyerlerini planlayabilmeleri için 'HackIstanbul'a davet ettiklerini ifade eden Koç " Siber güvenlik lisesine her sene 30 öğrenci alıyoruz. Bu yıl birinci sınıf öğrencilerini aldık. TEKNOFEST boyunca 6 gün sabahtan akşama kadar değişik alan uzmanları gün boyunca eğitim veriyorlar" dedi.



Önümüzdeki dönemde bu liselerin gerekli altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra yayınlaştırmak istediklerini kaydeden Koç, ödül avcılığının hem şirketler hem kamu kuruluşları için önemine dikkat çekti. Koç "Size açıklarınızı bir dostunuz söylemesi kadar güzel bir şey olmaz. Eksikleri kapatmanız için size fırsat sunuyor. Kötü niyetli kişiler kullanacaklarken siz diyorsunuz ki 'Ben açıyorum. Bana eksiklerimi bana kötü yanlarımı söyleyin' Bu yaptığımız işi iki gün boyunca böyle yapacağız" diye konuştu

BORDO KLAVYELİLERİMİZİ YETİŞTİRİYORUZ



Bir siber güvenlik uzmanının yetişmesinin 4 ile 7 yıl arasında değiştiğini ve siber güvenlik eğitimlerinin önemine dikkat çeken Koç "Biz üst üste koya koya gidiyor. Biz bu yarışmacıların her sene katılmasını istiyoruz. Çünkü her sene yeni şeyler öğreniyorlar. İlk sene kurulan takımların hepsi Türktü. Yabancı çok azdı. İkinci üçüncü seneden sonra birleşti. Şimdi takımlara bakıyorsunuz şimdi bir Türk var, bir tane Japon ve bir tane Rus var. İnsanlar bir birleri ile 'networking' yapmaya ve bir birleri ile iş yapma ortamını da oluşturmuş oluyorsunuz. Siber güvenlik ekosisteminin altyapısını, tohumunu atıyorsunuz. Biz bunu devam ettireceğiz. Bu sene siber güvenlik lisesi öğrencileri eğitim alıyor. Seneye yarışmacı olarak katılacaklar. Nasıl sınırlarımızı koruyorsak. Biz bu arkadaşlarımızı 'siber vatanı'mızı dijital vatanımızı koruyacak birer kahraman olarak görüyoruz. Nasıl bir bordo berelileri yetiştiriyorsak. Bunlarda bizim bordo klavyelilerimiz. Klavye başında bizim siber vatanımızı koruyacaklar" diye konuştu