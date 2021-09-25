Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Dünya dursun, sen dur Türkmenistan’ım”

Doğanlarımızın Arkadağı, Devlet Başkanı Ekselansları Gurbangulı Berdimuhamedov'un yüksek liderliğinde, 'Daimî Tarafsızlık Statüsü' sahibi olan, Türkmenistan; laik ve demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak; halkının refahını, güvenlik ve istikrarını en üst seviyelere taşımış, bölgesi için de istikrar sembolü bir ülke olmuştur." açıklamalarında bulundu.

"DÜNYA DURSUN, SEN DUR TÜRKMENİSTAN'IM"

Yerli Düşünce Dergisi'nin fikir ve kültür alanında önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Topçu, "Yerli Düşünce Dergisi olarak bu sayımızda, doğanlarımızın ülkesi Türkmenistan'ı ve Arkadağları Ekselansları Gurbangulı Berdimuhamedov'u kamuoyu ile buluşturmak için bize verilen bu değerli fırsat için emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Can kurban sana, yiğit doğanlarımın ana vatanı, Ata yurdum Türkmenistan. Dünya dursun, sen dur Türkmenistan'ım." ifadelerine yer verdi.

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tebrik ederek, "Türkmenistan'ın çok kıymetli, hürmetli Presidenti ve Türk dünyasının Arkadağı, Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un yüksek liderliğinde kardeş ülke Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." şeklinde konuştu.

"YERLİ DÜŞÜNCE DERGİSİ, FİKİR VE KÜLTÜR ALANINDA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURMAKTA"

"Yerlilik" ve "medeniyet coğrafyası"na dikkat çeken ve Yerli Düşünce Dergisi'nin bu çizgide hareket ettiğini dile getiren Gündoğdu, "Bize göre 'yerlilik' bu topraklara, bu gelenek ve medeniyete ait olmak, kök salmak ve bütün tarihsel, kültürel müktesebatımızı sahiplenmektir. Bu coğrafyanın, bu iklimin nefesini solumaktır. Biz de 2014 yılında bu şiarla yola çıkarak millî ve manevi değerleri temele alan bir anlayışla hareket edip yayın hayatımızın yedinci yılına girmiş bulunmaktayız.

Yerli Düşünce Derneği'mizin yayın organı olan ve deneyimli ekibiyle fikir ve kültür alanında önemli bir boşluğu dolduran Yerli Düşünce Dergisi, her ay zengin içeriği ve güncel konularıyla da okuyucusu tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşan Yerli Düşünce Dergisi, uzman şahsiyetlerden alınan makale ve röportajlarla her sayıda farkındalık yaratmaktadır." açıklamalarında bulundu.

"YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAKTA"

Yerli Düşünce Derneği'nin faaliyetlerine de değinen Gündoğdu, "Dergi faaliyetleri yanında aynı zamanda dernek olarak da birçok etkinliğe imza atıyoruz. Derneğimiz, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere rehberlik etmek, kültürel ve sosyal olarak ülkemize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirmiş olup, bu faaliyetlerini sürdürmekte, ayrıca bu öğrencilere burs imkânı sunmaktadır. Bunların yanı sıra ülke gündeminde yer alan ve önem arz eden birçok konu hakkında da konferanslar ve paneller düzenlenmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Yerli Düşünce Derneği, bugüne kadar çeşitli yardım kampanyaları da düzenlemiş olup toplumsal farkındalık sağlama açısından önemli adımlar atmıştır." şeklinde konuştu.