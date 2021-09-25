İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınır içindeki terörist sayısını net rakam vererek duyurdu

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kuruluna katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi.

Türkiye'de 50 bin 340 muhtarın 32 bin 087'si, yani yüzde 64'ü, büyükşehir ve illerdeki mahalle muhtarı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "1927'de Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i şehirlerdeydi, bugün tam tersi, yaklaşık yüzde 75-80 arası bir nüfus şehirlerde ve ilçe merkezlerinde, yüzde 20-25'lik bir kesim de kırsal alanda yaşıyor. Eğer büyükşehir ve il sınırlarındaki mahalle harici köy ve beldeler üzerinden hesaplarsak bu oran, yüzde 92'ye yüzde 8 gibi görünüyor. Bunun anlamı şudur: muhtar artık sadece köye ait değildir, şehirlidir. Şehrin bir öğesi, şehrin yönetiminde etkin olan bir aktördür" dedi.

Son yıllarda muhtarlar için önemli adımlar atıldığının altını çizen Bakan Soylu, şunları aktardı:

"19 Ekim gününü muhtarlar günü ilan etmek; her muhtarımıza bir "muhtar kimlik kartı" çıkarmak böyle bir adımdı. Muhtarlarımızın özlük hakları üzerinde iyileştirmeler yapmak; SGK primlerini karşılamak böyle bir adımdı. 2002 yılında 97 TL olan muhtar maaşı, bugün net ödenen 2 bin 631 TL'dir. Ayrıca SGK primi olarak da 1 bin 234 TL, aylık olarak muhtarlarımız adına SGK'ya ödenmektedir. Yine aynı şekilde, muhtarlarımızı silah ruhsat harcından muaf tuttuk. Daha önce köy muhtarlarımıza tanıdığımız "Köy konağı yapmak için hazine arazisinden yer tahsisi" hakkını, mahalle muhtarlarımıza da tanımak; daha önce gerçekleştirdiğimiz "Biz Anadolu'yuz" projesi gibi, "Türkiye Muhtarları El Ele" projesiyle muhtarlarımızı kaynaştırmak, birbirlerine destek olmalarını sağlamak; muhtarlarımıza ve azalarımıza afet eğitim yılı kapsamında eğitim vermek böyle bir adımdır. Proje kapsamında 38 bin 540 muhtarımıza ve 76 bin 725 ihtiyar heyeti azamıza eğitim verdik."

"MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ" KURULDU

"Muhtar Bilgi Sistemi" adıyla bir dijital altyapı kurulduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bakanlık merkezinde ve Büyükşehir Belediyelerinde "Muhtarlar Daire Başkanlığı", diğer belediyelerde "Muhtarlar Müdürlüğü" kuruldu. Valiliklerde bir vali yardımcısını, büyükşehirlerde bir genel sekreter yardımcısını, diğer belediyelerde bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerinden sorumlu tuttuk. Muhtarlarımızın taleplerini daha hızlı ve kolay takip edebilmek için "Muhtar Bilgi Sistemi" adıyla bir dijital altyapı kurmak böyle bir adımdır. Mesela MUBİS'e bugüne kadar gelen talep sayısı 121 bin 583'tür, bunların yaklaşık 16 bin adedinin işlemi devam etmekte, geri kalanı neticelendirilmiştir ve bunların da yüzde 84'ü olumlu neticelenmiştir" dedi.

TÜRKİYE'DE 189 TERÖRİST KALDI

Türkiye'deki terörist sayısına da değinen Bakan Soylu, "Tunceli Kutu deresini ve Ali boğazında PKK'lı 2 bin kişi kamp, eğitimin ve halaylar çekiyordu. Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.