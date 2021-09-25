İstanbul’da gece kulüplerine denetim! 150 personel katıldı

Bin 138 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde 1 yıl 8 ay aranması olan bir kişi yakalandı. 2 ruhsatsız mekan, 4 Tapdk belgesiz mekana işlem uygulanırken, bir mekan içerisinde kapalı alandı sigara içen 2 kişiye idari para cezası kesildi. Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 67 kadın ve sigortasız işçi olarak çalıştığı belirlenen 16 kişide gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezlerine götürüldü.