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Giriş Tarihi: 25.9.2021 12:32 Son Güncelleme: 25.9.2021 12:41

İstanbul’da gece kulüplerine denetim! 150 personel katıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da gece kulüplerine denetim! 150 personel katıldı

İstanbul’da Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde bin 138 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 1 yıl 8 ay aranması olan bir kişi yakalandı

2 ruhsatsız mekan ve 4 Tapdk belgesiz mekana işlem uygulanırken, mekanlarda Konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 bayan ve sigortasız işçi olarak çalıştırılan 16 kişi işlemler için emniyet müdürlüklerine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 23.00-01.00 saatler arasında 75 ekip ile 150 personelin katılımıyla Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde 57 eğlence mekanında denetim yapıldı.

Bin 138 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde 1 yıl 8 ay aranması olan bir kişi yakalandı. 2 ruhsatsız mekan, 4 Tapdk belgesiz mekana işlem uygulanırken, bir mekan içerisinde kapalı alandı sigara içen 2 kişiye idari para cezası kesildi. Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 67 kadın ve sigortasız işçi olarak çalıştığı belirlenen 16 kişide gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezlerine götürüldü.

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İstanbul’da gece kulüplerine denetim! 150 personel katıldı
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