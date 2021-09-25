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Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:11 Son Güncelleme: 25.9.2021 19:22

Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği

SABAH İNTERNET
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da aralarında bulunduğu bir grupla vatandaşları selamladı. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldıran Erdoğan'ın bu görüntüsü FETÖ'cü Emre Uslu tarafından montajlandı. Üzerinde oynanmış görüntülerde Erdoğan'ın Sancar'ın elini indirdiği görülürken, muhalif gazeteciler ve kuruluşlar o anları gerçekmiş gibi paylaştı. Videonun montajsız hali ise muhalefetin yeni algı operasyonunu başlamadan bitirdi. Yalanı hızla yayanlar ise gerçek ortaya çıktığında paylaşımlarını hızla silmeye başladı.

Türkiye'nin son günlerdeki en büyük sorunlarından biri dezenformasyon oldu. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ve videolar art arda paylaşılırken, bunlara bir yenisi TEKNOFEST'te eklendi. Bugün TEKNOFEST'e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindekilerle birlikte sahneden vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın yanında ise Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.

DEZENFORMASYONU YAYAN FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU

Erdoğan vatandaşları selamladığı bölümde Sancar'ın da elini havaya kaldırdı. Fakat bu görüntüler montajlanarak tam tersi bir algı yaratılmak istendi. Bu algıyı yaratan ise FETÖ firarisi Emre Uslu oldu. Uslu montajlanmış videoda sanki Erdoğan, Sancar'ın elini aşağıya indiriyormuş gibi gösterdi. Muhalefet yazarları ve muhalefete yakın bazı kuruluşlar bu videoyu yayanın FETÖ firarisi olduğuna bile dikkat etmeden dezenformasyonu hızlı bir şekilde dolaşıma soktu.

MUHALİFLER MONTAJLI VİDEONUN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMADAN SERVİS ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu algı operasyonunu yürüten isimler arasında yer aldı. Onedio adlı site de yine haberin doğruluğunu araştırmadan FETÖ'cü Emre Uslu'nun motajladığı videoyu gerçekmiş gibi dolaşıma soktu.

MONTAJSIZ VİDEODA GERÇEK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Kısa sürede videonun gerçeği paylaşılarak durumun lanse edilen gibi olmadığı kanıtlandı. Aksine, Erdoğan'ın Sancar'ın da elini kaldırdığı net bir şekilde görülürken, algı çetesinin bir operasyonu daha boşa çıkmış oldu.

İŞTE VİDEONUN GERÇEĞİ...

Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video

PAYLAŞIMLARINI HEMEN SİLDİLER

Öte yandan gerçek ortaya çıkınca dezenformasyonu yayan kişiler ve kurumlar yalan haberlerini hızla silmek zorunda kaldı.

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Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği
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