Türkiye'nin son günlerdeki en büyük sorunlarından biri dezenformasyon oldu. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ve videolar art arda paylaşılırken, bunlara bir yenisi TEKNOFEST'te eklendi. Bugün TEKNOFEST'e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindekilerle birlikte sahneden vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın yanında ise Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.
DEZENFORMASYONU YAYAN FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU
Erdoğan vatandaşları selamladığı bölümde Sancar'ın da elini havaya kaldırdı. Fakat bu görüntüler montajlanarak tam tersi bir algı yaratılmak istendi. Bu algıyı yaratan ise FETÖ firarisi Emre Uslu oldu. Uslu montajlanmış videoda sanki Erdoğan, Sancar'ın elini aşağıya indiriyormuş gibi gösterdi. Muhalefet yazarları ve muhalefete yakın bazı kuruluşlar bu videoyu yayanın FETÖ firarisi olduğuna bile dikkat etmeden dezenformasyonu hızlı bir şekilde dolaşıma soktu.
MUHALİFLER MONTAJLI VİDEONUN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMADAN SERVİS ETTİ
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu algı operasyonunu yürüten isimler arasında yer aldı. Onedio adlı site de yine haberin doğruluğunu araştırmadan FETÖ'cü Emre Uslu'nun motajladığı videoyu gerçekmiş gibi dolaşıma soktu.
MONTAJSIZ VİDEODA GERÇEK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Kısa sürede videonun gerçeği paylaşılarak durumun lanse edilen gibi olmadığı kanıtlandı. Aksine, Erdoğan'ın Sancar'ın da elini kaldırdığı net bir şekilde görülürken, algı çetesinin bir operasyonu daha boşa çıkmış oldu.
İŞTE VİDEONUN GERÇEĞİ...
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video
PAYLAŞIMLARINI HEMEN SİLDİLER
Öte yandan gerçek ortaya çıkınca dezenformasyonu yayan kişiler ve kurumlar yalan haberlerini hızla silmek zorunda kaldı.