Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği

DEZENFORMASYONU YAYAN FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU

Erdoğan vatandaşları selamladığı bölümde Sancar'ın da elini havaya kaldırdı. Fakat bu görüntüler montajlanarak tam tersi bir algı yaratılmak istendi. Bu algıyı yaratan ise FETÖ firarisi Emre Uslu oldu. Uslu montajlanmış videoda sanki Erdoğan, Sancar'ın elini aşağıya indiriyormuş gibi gösterdi. Muhalefet yazarları ve muhalefete yakın bazı kuruluşlar bu videoyu yayanın FETÖ firarisi olduğuna bile dikkat etmeden dezenformasyonu hızlı bir şekilde dolaşıma soktu.