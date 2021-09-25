MSB: ’Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.



Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.