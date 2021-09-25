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Giriş Tarihi: 25.9.2021 10:09

MSB'den 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

MSB’den ’Akdeniz Fırtınası’ açıklaması

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı

MilliSavunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

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MSB'den 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması
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