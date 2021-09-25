MSB’den ’Akdeniz Fırtınası’ açıklaması

MilliSavunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/P9Um6SSLSA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2021