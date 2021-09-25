Ormanları 2 bin dolara yaktım

Adana
'da terör örgütü YPG
/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelinin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianamede "Suriye
'de eşimin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'yi arkadaşımın telefonundan görüntülü aradım. Bana 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' dedi. Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, TIR yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek. Ben de kabul ettim" ifadeleri yer aldı.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede M.Ş.S.'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, Suriye'de yaşayan eşinin akrabası YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'yi cep telefonu ile görüntülü arayarak talimat aldığını, eylem başına 2 bin dolar havale sözü aldığını anlattı.
Tutuklu M.Ş.S.'nin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.