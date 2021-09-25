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Giriş Tarihi: 25.9.2021 09:52

Sanayi sitesinde 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sanayi sitesinde 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya’nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesindeki sanayi sitesindeki bir iş yerinde kripto para üreten cihazların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Gece saatlerinde iş yerine baskın düzenleyen polis, kripto para üretiminde kullanılan 103 elektronik cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken, iş yerinde yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı incelemede iş yerinin yaklaşık 1 yıldır elektriği kaçak olarak kullandığı devleti de 1 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi.

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Sanayi sitesinde 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
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