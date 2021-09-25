Vergi borcu yapılandırma ne zamana kadar yapılır? Borç yapılandırma için son gün ne? Vergi, SGK, KYK borcu yapılandırma tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden gerçekleştirilen vergi borcu yapılandırma, KYK borcu yapılandırma işlemleri için son günlere girildi. Özellikle öğrenim kredisi ödemesi olanların tercih ettiği bu yapılandırmaya milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu. Ödeme kolaylığı sağlayan uygulama, vergi borcu yapılandırma ne zamana kadar yapılır sorularıyla araştırılıyor. Borç yapılandırma için son gün ne? İşte konuya ilişkin açıklamalar, ilk taksit ödeme tarihi ve vergi, SGK KYK borcu yapılandırma tarihleri.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMANA UZATILDI?

7326 Sayılı Kanun ile borç yapılandırma uygulaması Haziran ayında yürürlüğe girmiş, pandemi koşulları da göz önüne alınarak Ağustos ayı sonuna ertelenmişti. Daha sonra ikinci bir kararla Eylül ayı sonuna ertelenen yapılandırma başvuruları için sona gelindi. Borç taksitlendirme ve peşin ödemede ekstra indirim imkanını kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül'e kadar alınacak.