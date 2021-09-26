Ali Babacan fena çuvalladı!

TEHDİT VE HAKARET

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda; Hamit Uysal ve Hakkı Sab'ın olaydan önce Tekbıçak mahallesindeki düğünde karşılaştıkları, düğünden sonra birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra Hakkı Sab'ın ayrılmak istediği, Hamit Uysal'ın "gidemezsin lastiğini patlatırım" şeklinde beyanda bulunduğu, Hakkı Sab isimli şahsın da 'stepnvarsa patlat bakalım' diyerek karşılık vermesi üzerine Hamit Uysal'ın belindeki ruhsatsız tabanca ile Hakkı Sab'ın aracının tekerine 1 el ateş ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine taraflar aralarında sözlü tartışma şeklinde başlayan tehdit ve hakaret olayının meydana geldiği öğrenildi.