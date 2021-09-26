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Giriş Tarihi: 26.9.2021 20:33 Son Güncelleme: 26.9.2021 20:52

CHP'liler birbirine düştü! Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Başkanlarını 'Kafa kırmakla' tehdit etmiş

DHA
CHP’liler birbirine düştü! Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Başkanlarını ’Kafa kırmakla’ tehdit etmiş

Denizli'de Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, partisinin Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını nedeniyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Odasında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu kaydeden Kepenek, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu." dedi.

CHP Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yaptığı açıklamada, partisinin 18 Eylül'de Merkezefendi ardından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantılarında yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANLARINI EL KIRMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun 'makam odalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiğini ileri sürdü.

"KAFASINI DA KIRARIM"

Odasında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu kaydeden Kepenek, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmedi. Etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. 'Böyle olursa istifa ederim' dedim. Gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. 'Sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam' deyip salonu terk ettim" dedi.

OLAYI CHP GENEL MERZİNE AKTARACAK!

Açıklamasında CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da eleştiren Kepenek, Çavuşoğlu'nun Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini, il yönetimiyle yaşanan sorunları CHP Genel Merkezine aktaracağını bildirdi.

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CHP'liler birbirine düştü! Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Başkanlarını 'Kafa kırmakla' tehdit etmiş
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