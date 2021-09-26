Evsizleri sokağa atıp yurt yaptı

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme projesinin algı yönetiminden ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın, yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla barınma evlerinde kalan evsizler ile hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi
'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı. SABAH
olay yerine giderek öğrenciler ve görevliler ile konuştu. SABAH'ın sorularını yanıtlayan görevliler, binanın "geçici bir süre" öğrencilerin kullanımına sunulduğunu ileri sürdü. Ancak, binada kalan evsizlerin nereye götürüldüğü ya da akıbeti ile ilgili bir yanıt alamadı. Yine SABAH'a konuşan öğrenciler ise burada yurt çıkana kadar misafir edildikleri bilgisini paylaştılar. Diğer taraftan binanın önünde bulunan "Şefkatevi" tabelasının, Türk bayrağı ile kapatıldığı görüldü.
Şefkatevi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti
yönetimindeki dönemde hayata geçirilmişti. Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için hayata geçirilen proje ile belediye ekipleri AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşları buraya getiriyordu. Özellikle kış aylarında evsiz vatandaşlara hayat olan proje ile il dışından tedavi için gelen hasta ve hasta yakınlarının kalması da sağlanıyordu. Seçim öncesinde "Atanamayan öğretmenleri işe alacağız, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz, her okula hemşire tahsis edeceğiz, yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız, her semte 24 saat kütüphane yapacağız, her mahalleye kreş yapacağız, yabancı dil eğitimi vereceğiz" gibi sözler veren Yavaş, hiçbir vaadini yerine getiremedi.
'HİZMET DEĞİL ALGI ÇALIŞMASI'
ANKARA'NIN Çamlıdere ilçesi
Belediye Başkanı Hazım Caner Can
: Yavaş, şehir dışından gelen hasta ve yakınlarının kaldığı Rüzgarlı Şefkat Evleri'nde kalan aileleri ve Dışkapı
'da sokakta yaşayan evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan vatandaşları apar topar çıkartarak "yurt algısı" yapmıştır. Sayın Yavaş algı ve reklam peşinde. Seçim öncesinde vaat ettiği her okula hemşire, her semtte 24 saat açık kütüphane, her mahalleye kreş, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz sözlerini yerine getirsin" yorumunu yaptı.