İmamoğlu israf deyip 13 bin kişiyi attı, 45 bin kişiyi aldı

Seçimler öncesi 'Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız' diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu
, İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB
) Başkanı olduktan sonra tüm vaatlerini unuttu. İmamoğlu'nun 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu
, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, 10 Aralık 2018'de "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden
sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'ye yükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!" sözleri ile Ekrem İmamoğlu'nun "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" şeklinde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Tevfik Göksu şöyle devam etti: "Haziran 2019-Eylül 2021. 20 Eylül tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne alınan eleman sayısı 44 bin 995. Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var' diyordu. Bu ne demek? 'Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor' demek."