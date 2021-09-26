Mali krizdeki İzmir Büyükşehir, çalıştaya sponsor oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi 26 Eylül Pazar günü kısa adı TÜLOV olan Türkiye Tanıtma, Araştırma, Demokrasi, Laik Oluşum Vakfı ve CHP teşkilatı ile birlikte 'Apaydınlık bir gelecek: Yeni Bir toplum, Siyaset ve Emek Yüzyılı Çalıştay'ı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kişisel Twitter hesabından düzenledikleri çalıştayı "Geleceğin seyircisi değil katılımcısıyız. Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜLOV ve partimizin Emek Büroları ile düzenlediğimiz 'Apaydınlık Bir Gelecek: Yeni bir toplum, Siyaset ve Emek Yüzyılı' Çalıştayı'nı gerçekleştiriyoruz" sözleri ile duyurdu.

HIZAL LİSTE YAYINLADI

TÜLOV'la varılan anlaşma uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinlik için Tarihi Havagazı Fabrikası'nı ücretsiz olarak tahsis etti. Büyükşehir Belediyesinin Çalıştay için yükümlülükleri bunlarla da sınırlı kalmadı. 26 Eylül Pazar günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik için katılımcıların çay, kahve, su ve kuru pastadan oluşan 600 kişilik cafe break hizmetinin yanı sıra öğle yemeğinde dağıtılacak 600 kişilik kumanya, çalıştaya konuşmacı olarak katılacak kişilerin gidiş geliş uçak biletleri ulaşımı, konaklama ücretleri, ses düzeni, etkinlik için basılacak bez afiş pankart durak içi büyük ilan panolarıyla raketlerin giydirilmesini de büyükşehir üstlendi.

AĞABABA VE ÖZEL DE VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa Çalıştay düzenlediği TÜLOV'un yönetim kurulunda CHP Genel Merkez yöneticileri Veli Ağababa ve Özgür Özel'in de yer alması tartışma yarattı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kişisel Twitter hesabından Büyükşehir Belediyesinin Çalıştay için yapmayı taahhüt ettiği yükümlülükler listesini paylaşarak altına da "İzmir kamuoyuna duyurulur: Adı geçen vakfın yöneticileri CHP yöneticileri Veli Ağababa ve Özgür Özeldir. Şimdi Belediyenin bu vakfa karşı yükümlülüklerini beraber okuyalım! Uçak bileti, konaklama, çeşitli ikramlar! İzmir'in imkanlarını Partiniz için kullanmayı bırakın!" yazdı.

Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi. Hılaz'ın gönderisinin altına yorum yapan çok sayıda vatandaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.