Mansur Yavaş şov peşinde! Evsizleri sokağa atıp yurt yaptı

'HIZMET DEĞIL ALGI ÇALIŞMASI'

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Belediye Başkanı Hazım Caner Can: Yavaş, şehir dışından gelen hasta ve yakınlarının kaldığı Rüzgarlı Şefkat Evleri'nde kalan aileleri ve Dışkapı'da sokakta yaşayan evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan vatandaşları apar topar çıkartarak "yurt algısı" yapmıştır. Sayın Yavaş algı ve reklam peşinde. Seçim öncesinde vaat ettiği her okula hemşire, her semtte 24 saat açık kütüphane, her mahalleye kreş, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz sözlerini yerine getirsin" yorumunu yaptı.