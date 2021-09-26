Mansur Yavaş şov peşinde! Evsizleri sokağa atıp yurt yaptı





SABAH olay yerine giderek öğrenciler ve görevliler ile konuştu. SABAH'ın sorularını yanıtlayan görevliler, binanın "geçici bir süre" öğrencilerin kullanımına sunulduğunu ileri sürdü. Ancak, binada kalan evsizlerin nereye götürüldüğü ya da akıbeti ile ilgili bir yanıt alamadı. Yine SABAH'a konuşan öğrenciler ise burada yurt çıkana kadar misafir edildikleri bilgisini paylaştılar. Diğer taraftan binanın önünde bulunan "Şefkatevi" tabelasının, Türk bayrağı ile kapatıldığı görüldü. Şefkatevi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti yönetimindeki dönemde hayata geçirilmişti. Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için hayata geçirilen proje ile belediye ekipleri AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşları buraya getiriyordu.