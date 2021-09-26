Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia

Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." ifadelerini kullanmıştı.