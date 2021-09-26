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Haberler Gündem Haberleri Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
Giriş Tarihi: 26.9.2021 21:42 Son Güncelleme: 26.9.2021 22:00

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia

Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia

Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalından paylaştığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak adayı ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Can Ataklı, "Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday" iddiasında bulundu. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, ittifaka yakınlığıyla bilinen Gazete Can Ataklı, sürpriz bir iddia ortaya attı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Can Ataklı, Youtube hesabından yayınladığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını öne sürdü.

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video

Ataklı açıklamasında, İlhan Kesici ismini ilk defa duymadığını belirterek, "Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday" iddiasında bulundu.

MERAL AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim.

Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
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