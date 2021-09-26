Oltasını kurtarmak isterken gölete giren kişi kayboldu

Alınan bilgiye göre, Beytullah Kılıç (30), Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı. Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen gölet kenarındaki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.