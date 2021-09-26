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Giriş Tarihi: 26.9.2021 20:17 Son Güncelleme: 26.9.2021 20:17

Oltasını kurtarmak isterken gölete giren kişi kayboldu

Oltasını kurtarmak isterken gölete giren kişi kayboldu

Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Kılıç (30), Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı. Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen gölet kenarındaki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler bir süre gölette arama yaptıktan sonra havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.

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Oltasını kurtarmak isterken gölete giren kişi kayboldu
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