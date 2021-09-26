Sivas’ta dehşet: Müdürü dövdü!

Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli E.G. de gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.