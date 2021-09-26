Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sivas'ta dehşet: Müdürü dövdü!
Giriş Tarihi: 26.9.2021 16:35 Son Güncelleme: 26.9.2021 16:38

Sivas'ta dehşet: Müdürü dövdü!

DHA
Sivas’ta dehşet: Müdürü dövdü!

Sivas'ta dehşet dolu anlar yaşandı. Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik (47), okul bahçesine araç park etmek isteyen E.G.'nin yumruklu saldırısında burnundan yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G okul bahçesine aracını park etmek istedi.

Bunu fark eden okul müdürü Feryat Çevik, E.G'yi uyardı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü, E.G. Çevik'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli E.G. de gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta dehşet: Müdürü dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA