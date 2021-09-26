TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek

TEKNOFEST 2022 SAMSUN'DA

Bu doğrultuda iki yıl önce verdikleri bir kararla TEKNOFEST İstanbul'u bir yıl Anadolu'da, bir yılda İstanbul'da düzenleme karar aldıklarını hatırlatan Bayraktar "Geçen yıl TEKNOFEST 2020'yi milli mücadelemizin gazi şehri Gaziantep'te gerçekleştirdik. TEKNOFEST 2022 ise milli mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanın başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST 2020'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere sahip şehirlerimizde gerçekleştirilecek "diye konuştu.