Yurt provokasyonuna sert tepki: Hayatınız yalan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 'Darülaceze
Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri
Tanıtım Töreni'ne katıldı. Konuşmasında son günlerde yürütülen yurt provokasyonuna değinen Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:
Açılışını yapmak için bir araya geldiğimiz Darülaceze hizmet yelpazesini genişletiyor. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri iftihar verici bir projedir. Bu tesis 1068 yatak kapasitesi ile misyonuna uygun bir yer olacaktır. İnşaata katkı sağlayacak herkese şükranlarımı sunuyorum.
Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz. Her kesimi koruyan, gözeten ve destekleyen politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz. Türkiye
'nin sosyal yardım bütçesi göreve geldiğimizde 2 milyar liraydı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu.
Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse demokrasiden kalkınmaya tüm alanlarda geçmişin herhangi bir döneminin fersah fersah ilerisinde olduğunu inkâr edemez. Bakın son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden, ilgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızla 2-3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz.
Karnını doyuran ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına da sahip oluyoruz.