AK Partili Sürekli’den Soyer’e körfez salvosu

Balıkçı tekneleri ile birlikte Çiğli'de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atık su Arıtma Tesisinden denize atık su deşarj edilen noktaya kadar giden Sürekli etrafa yayılan ağır lağım kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı. Burada körfez kirliliği ile ilgili çarpıcı açılamalarda bulunan Sürekli; "Yerel seçim öncesinde sayın Soyer görev süremden 3 yıl sonra yüzeceğim dedi ancak şu anki şartlarda 3 yılı bırakın 13 yıl da geçse içinde bulunduğumuz iç körfezde yüzmek mümkün değil. Sayın Soyer eğer burada yüzmeyi denerse sahilde kendisini ambulans beklemesi lazım. Denizden çıkınca 1 aylık yoğun bakım sürecini göze alması gerekir. Bu şartlar altında da yüzmesi mümkün değil. Büyük Kanal, 1 milyarlık bir proje. Bu proje çalışıyor mu hayır. 4'ncü faz için 7 yılda 3 ihale yaptılar ancak hala bitmedi. Biz 7 yılda Türkiye'ye çağ atlattık bunlar daha arıtma tesisine 4. Fazın ihalesini bile yapamadılar" diye konuştu.

TEKNE TURU DÜZENLEDİ

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, son yıllarda sıkça gündeme gelen İzmir Körfezi için basın mensupları ile tekne turu düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Yüzülebilir körfez' açıklamalarını eleştiren AK Parti İzmir teşkilatında körfezde yapılan gezide 'kirlilik' ve 'koku' sorunlarına dikkat çekildi. Basın açıklaması ise Çiğli Arıtma Tesisi'nin deniz ile birleşen kısmında gerçekleştirildi.

Düzenlenen basın toplantısına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve İBB Meclisi AK Parti Grup Üyesi Hüsnü Boztepe'de yer aldı.

GEDİZ GEZİSİ TAMAMEN BİR ALDATMACA VE ALGI OPERASYONU

Yüzülebilir körfez konusunda 3 değil 13 yıl sonra da hedeflere ulaşılamayacağını açıklayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Yerel seçim öncesinde sayın Soyer görev süremden 3 yıl sonra yüzeceğim dedi ancak şu an şartlarda 3 yılı bırakın 13 yıl da geçse içinde bulunduğumuz iç körfezde yüzmek mümkün değil. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Deniz sağlık turizmine açık, iç körfezdeki rüzgarları ile deniz sporlarının yapılacağı eşsiz bir liman. Bu harikadan istifade edemiyoruz. Turizmini güneye, ticaretini kuzeye kaptırmış bir şehiriz. Pire Limanı, Alsancak Limanı'nın 4 katı iş yapıyor. Bütün bu yanlışlıklar neticesinde körfezden faydalanamıyoruz. Burada pandemiden dolayı maske kullanıyorduk, şimdi kokudan dolayı maske kullanıyoruz. Mavişehir'de şehrin bazı yerlerinde yaşayan insanlar kokudan evlerinde oturamıyorlar. Körfezin temizlenmesi konusundaki çalışmalarda yetersiz. Gediz gezisi tamamen bir aldatmaca ve algı operasyonu… Tam bir fiyasko. Gediz'in İzmir Körfezi ile alakası yok. Çünkü gidiş dış körfeze akıyor iç körfez ile alakası yok. Bu böyleyken Gediz'de 4 günlük kamp yapmak hobi faaliyeti ve algı operasyonu. 4 günlük ziyaretlere öncelikle kendi belediyelerinden tepki geldi. Turgutlu Belediyesi herkes kendi çöplüğünü temizlesin dedi. Sonra Manisa Belediyesi'nden tepki geldi. Bunlar bizim körfez kirliliğimiz ile alakası olmayan hususlardır" dedi.

BİZ 7 YILDA TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK, BUNLAR İHALE YAPAMADI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfezin olduğunu belirtmek için Güzelbahçe'de dalış yapmasını da eleştiren Sürekli, "Sayın başkan Güzelbahçe tarafında dalış yaptı. Burası kirlilik yönünden sıkıntı olmayan bölge… Körfez kirliliği denince akla gelen iç körfez. Eğer yüzmeyi denerse sahilde ambulans bekler kendisini, 1 aylık yoğun bakım sürecini göze alması gerekir. Bu şartlar altında yüzmesi mümkün değil. Büyük Kanal, Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli'deki atık su arıtma tesisi çalışıyor mu? Hayır. Tesisin kapasitesini artırmak için 4'ncü fazı 7 yılda 3 kez ihale ettiler ancak ihale hala bitmedi. Biz 7 yılda Türkiye'ye çağ atlattık bunlar ihale yapamadılar. Buradaki arıtma tesisler buraya zarar veriyor kirletiyor." diye konuştu.

ARTIK BİR ŞEYE KARAR VERMELERİ LAZIM



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez ile ilgili iki farklı söylemi olduğuna dikkat çeken Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda. Yağmur suyu ile kanalizasyon suyu aynı olunca yağmurda taşma oluyor ve körfeze deşarj oluyor. Diğeri de dereler. Körfeze akan dereler. Bunların ıslahı gerekir. Bunlarla ilgili pansuman tedbirleri yapılıyor. Derelerin tabanını beton ile kapladılar. Tam tersine derelere bu zarar verir ve kokuya sebep olur. Dereleri beton yaparsanız buradaki ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Beton olunca bakteri burada kalıyor ve kokuya sebep veriyor. Manda deresinde kireç döktüler, bu da pansuman bir tedbir. Bir süre önce 6 derenin başına pompalar koymuşlardı bu da pansuman tedbir. Bütün derelerin esaslı bir şekilde deşarj edilmesi ve körfeze kirli suyun akışının önlenmesi lazım… Bir şeye karar vermeleri lazım. Bu körfezde sirkülasyon kanalına ihtiyaç var mı yok mu? Geçmiş dönemde bu gündeme geldi ve büyük spekülasyonlar yapıldı. Ancak başkan çıkıp dedi ve buna gerek yok, Körfez kendi kendini yenileyecek dedi. 2 ay sonra sirkülasyon kanalını yapacağız dedi. İzmir Körfezi'nde 13 yılda yüzülmesi mümkün değil. Güzelbahçe'den poz vermekle olmuyor. Girmek istiyorsa gelsin burada girsin ancak ben giremem. Girerse de kıyıda ambulans beklemesi lazım" diye konuştu.

KARARI DESTEKLEYECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 'emsal artışı' ile ilgili sözleri hakkında da konuşan Sürekli, "Biz bu konuda istikrarlı bir konu sergiliyoruz. Emsal artışı ile bu sorunun çözüleceğini söylüyoruz .Bu noktaya getirmiş olmaları güzel umarım burada kalmaz. Meclise gelirse biz bu kararı arkadaşlarımız ile destekleyeceğiz. Bizim yaptığımız açıklamalara bakarsanız çerçeveleri çizdik. Şehircilik planlamalarına uygun ada bazlı yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra hangi mahkemeye giderseniz gidin sonucun olumlu olacağına inanıyoruz. Mahkemeye gitme konusunda herkes gidebilir önemli olan sonuç almaktır. İhtisas komisyonlarının uzun çalışması ile ki bizim arkadaşlarımız da çalıştı, onlarda destek verecektir" dedi.

BUNU MASYA YATIRMIŞTIK



TMMOB'un 'sosyal devlet ve belediyecilik gereğinde binaların aynı şekilde yapılması gerekiyor' açıklamasını değerlendiren Sürekli, "Mimarlar Odası'nın ilk kez bir açıklamasına katılıyorum. Büyükşehir'in sosyal konutlar yapması ak partideki zirvede konulardan biri buydu. Biz mimarlar odasından önce dile getirdik. Biz arka kapının arkasında konuşanları siyaset yapma açısından açıklamıyoruz. Bunun siyaset yapmak için demiyoruz. Biz bunu ilk kez ziyaretimizde dile getirdi. 19 Ağustos'taki ziyarette dile getirdik. Kentsel dönüşümde İzmir'deki çalışmalar ile Türkiye'deki çalışmaların önünü açalım dedik. Bunlarından biri de emsal artışıydı. Diğer de sosyal konutların büyükşehir tarafından yapılması. İzmir'in deprem konutlarının sorunun çözümü kentsel dönüşümün bir an önce çözülmesi yönünde katkılarımız yaptık" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNE GİDEN BÖYLE BİR KREDİ YOK



CHP Lideri'nin bir vatandaş ile sohbetinde söylediği "Dünya bankası kredisi onaylanmıyor" sözlerini eleştiren Sürekli, "19 Ağustos'ta ile binamızda Deniz Yücel ve Sayın Soyer ile görüştük bu konuları çözmüştük. O gün sayın Soyer'in de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın önde giden bir kredi yok. Büyükşehir ile Dünya Bankası'nın zoom üzerinden görüşmeleri var. Yazılı bir hale getirilmiş durum yok. Hazine onayı aranmıyor, hazine garantisi aranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlanması söz konusu. Tabii ki bir görüşme yapılacak ve sonra bir sözleşme hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza gidecek Dünya Bankası zaten açıkça 2021'de bizim böyle bir görüşmemiz yok dedi" diye konuştu. AK Parti heyeti açıklamaların ardından ise beraberindeki basın mensupları ile birlikte balıkçı teknelerine binerek arıtma tesisinin suyunu denize verdiği noktada incelemelerde bulundu. Sürekli ve beraberindekiler etrafa yayılan ağır lağım kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı