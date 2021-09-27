Bakan Kurum, kritik toplantıda Türkiye’nin iklim politikalarını anlatacak

PreCOP26 toplantısı, COP25'te çözülemeyen konular başta olmak üzere, önemli addedilen temel konularda ilgili Bakanlar arasında görüş alışverişini sağlamak ve müzakerecilere verilmesi gereken politik talimatların belirlenebilmesi amacıyla COP26 Dönem Başkanı Birleşik Krallık'ın ortağı İtalya tarafından düzenlenecek.

Milano Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek toplantının teması, "İklim değişikliğiyle mücadele" olacak. Bu kapsamda sıcaklık artışının 1,5 derece tutulması için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.

Toplantının ilk günü "iklim için gençlik" konulu bir çalışmanın oturumu yapılacak. Öğleden sonra Bakanlar oturumunda ise müzakere konuları ele alınmaya başlanacak.

Bu başlıklar, Taraflar Konferansı müzakerelerinde ülkelerin en derin görüş ayrılıklarının bulunduğu konulardan oluşuyor. PreCOP26 ile ülkelerin genel iklim eylemlerinin açıklanmasından ziyade müzakere pozisyonlarının birbirine yakınlaştırılması ve görüş ayrılıklarının mümkün mertebe azaltılarak ortak anlaşma alanlarının bulunması konusunda politik kararlılığın sağlanması hedefleniyor.

Bakan Kurum, toplantıda "Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olma süreci" ve "iklim politikaları"na ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bakanlar oturumu, toplantının son gününde yeniden toplanacak, çalışmalara ilişkin ilk iki günde yapılanlar değerlendirilecek.

Toplantı 2 Ekim'de sona erecek.

COP26 olarak da bilinen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 31 Ekim-12 Kasım 2021 arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak.