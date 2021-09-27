Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor: Fahiş fiyat ve kovid salgını masada

VAKALAR 25 BİN BANDINDA; YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Ve tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de son 2 yıldır gündemini domine eden koronavirüsle mücadele de kabine gündemine olacak. Vaka sayılarının 25 bin bandına oturduğu kovid salgınında yeni tedbirler alınması beklenmese de aşılama ve vaka artışının değerlendirilmesi bekleniyor.