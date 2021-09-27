Başkan Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı | Video