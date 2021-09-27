Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşuyor
Giriş Tarihi: 27.9.2021 14:02 Son Güncelleme: 27.9.2021 14:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AHaber CANLI YAYIN

Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız.

Adalet mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanamadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin, ekonomik kalkınma yönünde yapacağı hamlelere eksik kalmaya mahkumdur.

Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi adımlar attık.

Geciken adalet adalet değildir. Adalet sisteminin hızlı işleyebilmesi için çaba harcıyoruz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA