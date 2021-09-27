Başkan Recep Tayyip Erdoğan "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız.