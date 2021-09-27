Bitlis’te PKK’ya ait 10 kilogram patlayıcı ve 22 el bombası bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer DOĞAN 2021-143" operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; Kapaklı Köyü kırsalında kayalıkların dibinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisinde 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT Patlayıcı, 22 adet el bombası, 6 el bombası fünyesi, 1 sis kutusu ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.