CHP’li vekil Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I VETO ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için isminin öne çıkması ile hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, iki ismin de görevlerini bir dönem daha sürdürmelerini istediğini deklare etmişti. Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş ismini yeniden gündeme getirmesi dikkat çekti.

"AKŞENER, İMAMOĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR" İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her platformda övgü ile bahsetmesi ile dikkat çekiyor. Akşener son olarak İmamoğlu'nun, 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, büyük tepki çekmişti. Akşener'in bu çıkışlarının temelinde İmamoğlu'nun aday olmasını istemesinin yattığı belirtiliyor. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun tek adaylığına sıcak bakmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.