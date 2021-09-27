CHP’li vekil Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...

Millet İttifakı'nda 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme tartışmaları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını deklare etmiş, seçimin kazanılması halinde parlamenter sisteme dönüleceğini o zaman Başbakanlık için aday olacağını aktarmıştı.
Kamuoyunda bu açıklamalar tartışılırken, CHP'ye yakın gazetecilerden Can Ataklı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için İlhan Kesici isminin öne çıktığını iddia etti.
Konuya ilişkin son açıklama ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun, 'Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorum' diyerek önünü kestiği İmamoğlu ve Yavaş ismini yeniden gündeme getirdi. Tekin, bir diğer adayın ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.
TEKİN: TEK ADAY OLACAK
Millet İttifakı'nın tek aday mı yoksa çok adayla mı seçime gideceği ile ilgili tartışmaları değerlendiren Tekin, "Önümüzdeki süreçte Meral Hanım aday değilse belli ki Millet İttifakı doğal olarak da bir aday çerçevesinde Sayın Karamollaoğlu da, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı da benzer cümleler kullandı. Bu da şunu gösteriyor ki büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi 'aday olmadığını' ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir." dedi.
ADAYLIK İÇİN 3 İSİM VAR
Tekin, adaylık için öne çıkan 3 isim olduğunu ifade etti. Tekin, "Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var. Meral Hanım'da bir kapalı devre onu ifade etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş yani üç isim öne çıkmış oluyor. Meral Hanım'ın ifadesi yani dördüncü bir isim saymadığına göre büyük olasılıkla bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda bir süreç başlayabilir." dedi.
KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I VETO ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için isminin öne çıkması ile hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, iki ismin de görevlerini bir dönem daha sürdürmelerini istediğini deklare etmişti. Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş ismini yeniden gündeme getirmesi dikkat çekti.
"AKŞENER, İMAMOĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR" İDDİASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her platformda övgü ile bahsetmesi ile dikkat çekiyor. Akşener son olarak İmamoğlu'nun, 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, büyük tepki çekmişti. Akşener'in bu çıkışlarının temelinde İmamoğlu'nun aday olmasını istemesinin yattığı belirtiliyor. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun tek adaylığına sıcak bakmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.