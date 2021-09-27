FETÖ’nün sözde “büyük bölge talebe mesulü” yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapılan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Nizamettin Yıldız isimli şahsı, düzenlenen operasyonla Dumlupınar Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın KHK kapsamında kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edildiği, FETÖ'nün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu ve bylock kullandığı bildirildi. FETÖ'cü Nizamettin Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.