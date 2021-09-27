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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:23

FETÖ’nün sözde “büyük bölge talebe mesulü” yakalandı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
FETÖ’nün sözde “büyük bölge talebe mesulü” yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ’nün sözde “büyük bölge talebe mesulü” düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapılan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Nizamettin Yıldız isimli şahsı, düzenlenen operasyonla Dumlupınar Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın KHK kapsamında kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneği'nde görev yaparken ihraç edildiği, FETÖ'nün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu ve bylock kullandığı bildirildi. FETÖ'cü Nizamettin Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ’nün sözde “büyük bölge talebe mesulü” yakalandı
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