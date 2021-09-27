Gaziantep’teki üniversite öğrencilerinin yüzde 95’i yurda yerleştirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen "Anaokulum Bahçemde Projesi" hayata geçirildi.

Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak ve okullaşma oranına katkı sunmak amacıyla merkez ilçelerde bulunan, 100 hane ve üstü apartman sitelerinin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"ne uygun fiziki koşulları sağlayan bölmeleri, tefrişatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, bütün kurumların eğitim için aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin yüzde 95'inin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleştirildiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bırakın yüzde 5'i bir kişinin bile bir sıkıntısı varsa bu konaklama nedeni ile bu hepimizin sorunu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi kamplarını, sosyal tesislerini bizlere tahsis etti. Eğitimi her geçen gün bir adım öteye götüreceğiz. Bu proje Türkiye'de örnek alınabilecek bir model. Çok faydası var ama en önemli faydalarından biri genç annelerin yükünü azaltması. Okul öncesini ihmal edemeyiz. Bu okulların sayısının artmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çocukları geleceğe hazırlamak istediklerini, onlara imkan ve fırsat verildiğinde çok büyük başarıların ortaya çıktığına vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okul öncesinde 1 yıl eğitim alan çocukların hayata önde başladığını, projeyle çocukların bina dışına çıkmadan güven içerisinde olacağını aktardı.