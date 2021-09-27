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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Hafızlar Ayasofya’da yarıştı

Hafızlar Ayasofya’da yarıştı

“Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Kütahya’dan Fatih Süngü Türkiye birincisi oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş takdim etti

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen yarışma finaline katılan Erbaş, önce il birincileri daha sonra bölge birincilerinin seçildiğini, bugün de Türkiye birincisinin seçileceğini kaydetti. Erbaş, "Öğrencilerimiz tilavetlerini yaptılar. Şimdi de bu birincileri bütün milletimizle paylaşıyoruz. Allah teala, güzel sesi herkese nasip etmez, güzel ses bir nimettir.

Gençlerimiz, Kur'an kursu öğrencilerimiz bu hayırlı işi vaktiyle yaptılar, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler, bir kısmı hafız oldu. Şimdi de bu birikimlerini bütün milletimizle paylaşıyorlar" diye konuştu. Yarışmanın Türkiye birincisi Kütahya'dan Fatih Süngü, ikincisi Adana'dan Fatih Gökdal, üçüncüsü ise Samsun'dan katılan Erdoğan Hokka oldu. Yarışmacıları tebrik eden Erbaş, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
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Hafızlar Ayasofya’da yarıştı
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