Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:32 Son Güncelleme: 27.9.2021 17:32

Jandarmada itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi Dilhan Dumanoğlu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 27'si itirafçı oldu. İtirafçı olan 27 kişi 220’si daha önce işlem yapılmamış olan toplam bin 413 kişiyi deşifre etti.