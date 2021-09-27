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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:32 Son Güncelleme: 27.9.2021 17:32

Jandarmada itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Jandarmada itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 27'si itirafçı oldu. İtirafçı olan 27 kişi 220’si daha önce işlem yapılmamış olan toplam bin 413 kişiyi deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

BİN 413 İSİM

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 27 kişi bin 413 ismi deşifre etti. Bunlardan 220'si hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı öğrenilirken, aralarında aktif kamu görevlilerinin olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

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Jandarmada itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi
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