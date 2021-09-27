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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Meclis bu hafta açılıyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
Meclis bu hafta açılıyor
Meclis, yeni yasama döneminde 1 Ekim Cuma günü başlayacak. Meclis'in yaz ayında tadilata giren ve yenilenen yeni Genel Kurul Salonu da ilk kez kullanılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış gündemi, yeni anayasa, ekonomi, göç ve pandemi ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, meslek lisesi öğrencilerini çalıştıran işverene teşvik, "Youtuber"lar için vergi düzenlemesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketi Meclis'te bekleyen düzenlemeler arasında yer alıyor.
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Meclis bu hafta açılıyor
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