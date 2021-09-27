Meclis bu hafta açılıyor

Meclis
, yeni yasama döneminde 1 Ekim Cuma günü başlayacak. Meclis'in yaz ayında tadilata giren ve yenilenen yeni Genel Kurul Salonu da ilk kez kullanılacak. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan
bir konuşma yapacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış gündemi, yeni anayasa, ekonomi, göç ve pandemi ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, meslek lisesi öğrencilerini çalıştıran işverene teşvik, "Youtuber"lar için vergi düzenlemesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketi Meclis'te bekleyen düzenlemeler arasında yer alıyor.