Özalan: “İmamoğlu otobüslerin bakımı için de tamirci heykeli dikebilir”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana toplu ulaşımda sorunlar yaşanması dikkat çekiyor. Vatandaşlar İETT otobüslerinin bakım ve onarımının doğru düzgün yapılmadığı için arızalanmasına ise sosyal medyadan arızalanan otobüslerin görüntülerini paylaşarak tepki gösteriyor.







"OTOBÜSLER YOLCULARI DEĞİL YOLCULAR OTOBÜSLERİ TAŞIYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan da İETT otobüslerinin sık sık arızalanmasına sosyal medyadan tepki göstererek, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği yüzünden İETT otobüsleri her gün bozuluyor veya alev topuna dönüyor. İstanbul'da otobüsler yolcuları değil yolcular otobüsleri taşıyor. Salgınla mücadele için maskeli heykel dikmişti. Otobüslerin bakımı için de tamirci heykeli dikebilir" ifadelerini kullandı.



