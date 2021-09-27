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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:27

Pastanede “arkadaş” kurbanı oldular: 1 ölü 1 yaralı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Pastanede “arkadaş” kurbanı oldular: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta kahvaltı yapmak için pastanede buluşan 4 arkadaş arasında kavga çıktı. Gerilimin bir anda yükselmesiyle silahına sarılan bir kişi, aynı sofrada oturduğu arkadaşlarına dehşeti yaşattı. Kurşunların hedefi olan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kanlı saldırının Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yer alan bir pastane oldu. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için pastanede bulıuşan 4 arkadaş arasında saniyer içerisinde tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle silahına sarılan bir kişi, aynı sofrada bulunduğu arkadaşlarına kurşun yağdırdı.

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Kurşunların hedefi olarak yaralanan ve kendisini pastanenin dışına atarak kurtarmaya çalışan bir kişi, iş yerinin önünde can verdi, belinden vurulan diğer kişi ağır yaralandı. Arkadaş katili silahlı saldırının olayın ardından kayıplara karışırken polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı. Pastanede dehşetin yaşandığı dakikalar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Pastanede “arkadaş” kurbanı oldular: 1 ölü 1 yaralı
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