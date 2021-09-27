Pastanede “arkadaş” kurbanı oldular: 1 ölü 1 yaralı

Kanlı saldırının Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yer alan bir pastane oldu. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için pastanede bulıuşan 4 arkadaş arasında saniyer içerisinde tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle silahına sarılan bir kişi, aynı sofrada bulunduğu arkadaşlarına kurşun yağdırdı.

Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Kurşunların hedefi olarak yaralanan ve kendisini pastanenin dışına atarak kurtarmaya çalışan bir kişi, iş yerinin önünde can verdi, belinden vurulan diğer kişi ağır yaralandı. Arkadaş katili silahlı saldırının olayın ardından kayıplara karışırken polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı. Pastanede dehşetin yaşandığı dakikalar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.