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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:00

PKK/YPG örgüt üyesi Kocaeli’nde yakalandı

ABBAS ÇAKAR
PKK/YPG örgüt üyesi Kocaeli’nde yakalandı

PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan V.A(30), Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de birçok çatılmaya katıldığı tespit edilen V.A. (30), önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalandı. Örgüt üyesi olan V.A Jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde Kocaeli 3' üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu yargılanma kararı verilere Kandıra 2. Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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PKK/YPG örgüt üyesi Kocaeli’nde yakalandı
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