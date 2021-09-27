PKK/YPG örgüt üyesi Kocaeli’nde yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'de birçok çatılmaya katıldığı tespit edilen V.A. (30), önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalandı. Örgüt üyesi olan V.A Jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde Kocaeli 3' üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu yargılanma kararı verilere Kandıra 2. Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.