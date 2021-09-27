Prof. Dr. Numan Kurtulmuş STK’lar ile buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile bölgenin zor günlerden geçtiğini ve toplumsal beraberliğin bu süreçte çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, STK'ların büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Biz biliyoruz ki devlet, halktan yukarıda bir yer değildir. Devlet vatandaşı için vardır. Kocaeli de bir eksiklik varsa bunları kardeşçe bize söyleyin" dedi.

GENİŞ KATILIM

SEKA Deniz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmayan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

"ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "STK'lar demokrasinin ayrılmaz unsurlarından bir tanesidir. STK'ların gerçekleştirildiği etkinliklerle bizler daha isabetli kararlar verme noktasında doğru adımlar atmış oluyoruz. Sizlerin kentin içinde olmasını, bizler zenginlik olarak görüyoruz. Kurumsal manada kent konseyi çatısı altında çalışmalar yürüterek katılımcı demokrasi adına bizlere destek oluyorsunuz" dedi.

"STK'LARA FON SAĞLANABİLİR"

"Ben yaptım oldu anlayışı ile kent yönetilmez" diyen Başkan Büyükakın, "Yapmak istediğiniz şeylerle ilgili STK'ların görüşlerini almanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak STK'larımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Avrupa'da olduğunu gibi ülkemizde de STK'lara fon sağlanabilir. Hatta bunun öncülüğünün Kocaeli'de yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİMLER DEVAM EDECEK"

Büyükakın'ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Dünya'nın çok zor bir dönemden geçtiğine hep birlikte şahit oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgenin her gün yeni bir durumun ortasında kaldığı bir süreçteyiz. Önümüzdeki yıllarda da bu değişimler devam edecek. Sanayi'deki çalışma düzenlerinin değişiminin geldiğini görüyoruz. Yapay zeka üzerinden insan hassasiyetlerinin yaşamımıza girdiği bir dönem yaşayacağız" dedi.

"ÇEVRE SORUNLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kurtulmuş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; "ABD'nin ve Rusya'nın olduğu bir düzen artık yok. Artık karmaşık olan güç denkleminin olduğu bir düzenin ortasındayız. Dünya aynı zamanda çevre kirliği ve iklim krizleriyle de mücadele ediyor. Bunun bir örneği de müsilajdır. Müsilaj bir sebep değil sonuçtur. Büyük çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu sadece bugünün değil gelecek nesillerin sorunudur.

"GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ VAR"

Dünya'da çok büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıyayız. Dünya hiçbir zaman bu kadar küresel bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştı. Dünya'da çok büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği var, bu adaletsizlikte açlık sorununu oluşturmaktadır. Tüm sorunların hepsinin ortasında Türkiye vardır. Terör örgütlerinin tehdit ettiği, göçmen yolları üzerinde olan, Avrupa'nın, ABD'nin, Çin'in, Rusya'nın güç dengelerini zorladığı bir konumdayız.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

En zor süreçlerden bir tanesinden geçiyoruz. Biz ayaklarımızın üzerine basamak zorundayız çünkü büyük güçlerin yiyip bitirmek istediği bir yerdeyiz. Türkiye artık kendi gücünün farkındadır. Kendisinin ve mazlumların haklarını savunacak güçtedir. Bizden kaynaklanan hatalar varsa bunları gidererek, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye tüm meydan okumalara rağmen yoluna devam ediyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDE DURAMAZLAR"

İşimizi kolaylaştıracak olan birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Siyasetin güçlü olması için üniversitelerimizin, STK'larımızın, bu ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarının aynı noktaya yürümesi gerekir. Partilerimiz farklı olabilir ama hep birlikte dayanışma içinde ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. Biz bu istikamette yürüdüğümüz sürece Allah'ın izniyle önümüzde duracak hiçbir uluslararası kuruluş yoktur.

"EKSİK VARSA SÖYLEYİN"

Daha önce devlet ile millet arasında bağın kurulamıştı. Köylü için devlet jandarmanın dipçiğiydi. Son 20 yılın en büyük kazanımı, devlet ile milletin bütünleşmesiydi. Biz biliyoruz ki devlet, halktan yukarıda bir yer değildir. Devlet vatandaşı için vardır. Kocaeli de bir eksiklik varsa bunları kardeşçe bize söyleyin" Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak, soru cevap şeklinde devam etti.