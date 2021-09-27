Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Olay Viranşehir ilçesine bağlı eski Urfa Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre eski urfa caddesi üzerinde marketcilik yapan M.T isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Kisa sürede Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T 'nin hayatını kaybettiği belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.T cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.