SON DAKİKA | 27 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
206 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 160 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 108 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi.
BAKAN KOCA VAKA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 861 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 108 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARILAR
Sağlık Bakanı Fahettin Koca bugün yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve aşının önemine dikkat çekti. Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.
26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Eylül tarihinde 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" ifadelerine yer verdi.
25 Eylül koronavirüs verileri...
BAKAN KOCA'DAN UYARI
"VAKA SAYISI 19 BİN! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!"
24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 24 Eylül'de 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı. En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte 24 Eylül koronavirüs verileri...
23 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU
23 Eylül tarihinde, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.
İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.
ESKİŞEHİR MAVİYE DÖNDÜ
Öte yandan haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen il sayısı 8'e yükseldi. Eskişehir, mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.
SALGININ DRAMATİK SONUÇLARINI YENİ VAKA SAYILARI BELİRLİYOR
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.
İşte 23 Eylül Kovid-19 tablosu:
22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
22 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 oldu. Bir günde toplam 351 bin 655 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzdesi 68,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 96,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.
BAKAN KOCA KRİTİK AŞI ÇAĞRISI
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." dedi.
21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 21 Eylül tarihinde 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
AŞI SAYISI 106 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada vaka sayısında kritik eşiğin 20 binden 30'bine yaklaştığını ifade etti. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerine yer verdi.
21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 20 Eylül tarihinde 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 949 iyileşti.
HARİTA DEĞİŞTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,13 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,10 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.
"CAN KAYIPLARIMIZI AZALTALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.
20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
AŞI SAYISI 105 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı ise toplam 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI: ÖNÜNE GEÇEMEYECEĞİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki seyre dikkat çekti ve vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." dedi.
İşte 19 Eylül verileri...
18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Eylül tarihinde 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." ifadesini kullandı.
17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 17 Eylül'de 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.
16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Eylül tarihinde bin 142 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 28 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısı da 262 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 249 kişi ise iyileşti.
15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU: