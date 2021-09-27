Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’Paris İklim Anlaşması’ açıklaması: Tarihi bir adım atıyoruz

"BUGÜNDEN GELECEĞE HAZIRLANMANIN YOL HARİTASI OLACAKTIR"

Gereken eylem planını devreye sokarak bu konuda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Erdoğan, bu planları Paris İklim Anlaşması ile pekiştirdiklerini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: "Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız."