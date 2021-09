TEKNOFEST 2021’e görkemli kapanış

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 4.'üncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler gün boyu alanda sergilenen hava, kara ve insansız hava araçlarını yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çektirirken, yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının yaptığı 'Milli Kanatlar' uçuş gösterilerini ilgi ile takip ettiler. Festivalin son gününde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG29 ve gök yüzünde ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın yaptığı uçuş gösterileri nefesleri kesti. Festivalin kapanışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yarışmalarda dereceye giren takımlara ödüllerini verirken, festival boyunca görev yapan Türk Hava Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri görevlilerine plaket takdim ettiler. Festivalin kapanış konuşmasını yapan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in iklim değiştirir gibi büyük bir fırtına gibi esip geçerek büyük bir coşkuyla şenlik havasında tamamlandığını ifade ederek "TEKNOFEST Anadolu'yu baştan başa kuşatan bir şenlik. TEKNOFEST adeta Anadolu'nun kendisi gibi. Anadolu'nun Milli Teknoloji Hamlesi çağrısına sesiz kalamazdık" dedi.



YURT DIŞI İLK TEKNOFEST KARDEŞ AZERBAYCAN'DA

TEKNOFEST' in Türkiye sınırlarını aştığını hatırlatan Selçuk Bayraktar, şimdiden KKTC, Ukrayna ve Endonezya'nın da arasında bulunduğu bir çok ülkenin TEKNOFEST'i kendi topraklarında düzenlemek istediğini açıkladı. Bayraktar, önümüzdeki yıl yurtdışındaki ilk TEKNOFEST'in ise kardeş toprağı, can Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini söyledi.



TEKNOFEST 2022 SAMSUN'DA DÜZENLENECEK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in önümüzdeki yıl Samsun'da düzenleneceğini söyledi. İki yıl önce verdikleri bir kararla TEKNOFEST İstanbul'u bir yıl Anadolu'da, bir yılda İstanbul'da düzenleme karar aldıklarını hatırlatan Bayraktar "TEKNOFEST 2022'yi, milli mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanın başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST 2020'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere sahip şehirlerimizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.