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Giriş Tarihi: 28.9.2021

51 yıllık burs başvurusu Sancar’ı duygulandırdı

BETÜL USTA BETÜL USTA
EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
51 yıllık burs başvurusu Sancar’ı duygulandırdı
NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nde gençlerle buluştu. TÜBİTAK'ın düzenlediği, "Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor" adını taşıyan programa ilgi gösteren gençler merak ettiklerini Sancar'a sorma imkanı buldu. Gençlere öğütler veren Sancar "Bir şeyi keşfetmek için, insanlığa ve Türkiye'ye faydalı olmak için araştırmalar yapın" dedi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Sancar'a, 24 yaşındayken doktora bursu için TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun çerçeveletilmiş halini hediye etmesiyle duygu dolu anlar yaşandı.
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51 yıllık burs başvurusu Sancar’ı duygulandırdı
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