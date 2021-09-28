6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı
, 'PençeŞimşek' operasyonu bölgesinde 3, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak
'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı
'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda ise 2 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belertildi.